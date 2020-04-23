مجدي عبد الغني يكشف لماذا رفض العمل في التدريب؟

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جدة - عمرو شويل كشف مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه رفض العمل في التدريب خلال السنوات الماضية وفضًل العمل الإداري . وأضاف عبد الغني في تصريحات تليفزيونية، أنه بذل مجهود كبير في إدارة الكرة بنادي إنبي لكن في النهاية لم تُذكر ، موضحاً أنه رفض التدريب لكي لا يكون مصيره في النهاية بأيدي اللاعبين .

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