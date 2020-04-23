شكرا لقرائتكم عادل عبد الواحد: على خليل أسطورة في الزمالك لم تحصل على حقها في الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء عادل عبد الواحد نجم الزمالك في حقبة السبعينيات والثمانينيات السابق أن على خليل أسطورة كرة في مصر لم تحصل على حقها.

أضاف عادل عبد الواحد خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: " على خليل يوازي حسن شحاتة وفاروق جعفر وطه بصري في الزمالك".

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أوضح ان على خليل كان وحش في التدريبات وكان يفاجئ الجميع بما يقدمه مع الزمالك في المباريات لكنه لم يحصل على ما يستحقه بالرغم من أن موهبته توازي أساطير النادي.

ويعد عادل عبد الواحد أحد نجوم جيل الثمانينات في الزمالك الذي استطاع أن يحصد مع القلعة البيضاء على العديد من البطولات القارية كما استطاع أن يمنح الأبيض لقب الدوري المصري بعد تسجيله هدف الحسم في مرمى الإسماعيلي بالإضافة الى مشاركته مع منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا 1984.