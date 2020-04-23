شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: أرفض ترشح مجلس اتحاد الكرة السابق لهذا السبب! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال مُحلل فريق البريمو أنه يرفض تماماً أن تترشح نفس الإسماء المتواجدة في مجلس هاني أبو ريدة خلال الإنتخابات القادمة . Advertisements وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق أن ترشح نفس الأسماء التي أخفقت مع إتحاد الكرة المصري قرا غير صحيح تماماً مؤكداً أنهم لم يقدمو أي جديد للكرة المصرية أثناء تواجدهم ولن ينجحو مرة أخرى . وتابع لابد من تواجد أسماء جديدة في إتحاد الكرة المصري لأن الفترة القادمة تحتاج إلي وجوه جديدة للكرة المصرية.

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