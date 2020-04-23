شكرا لقرائتكم الزمالك يستبعد محمد فاروق من حساباته خلال الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد مسؤولو الزمالك، التعاقد مع محمد فاروق جناح بيراميدز، بعد المناقشات التى دارت حول تلك المسألة فى الفترة الأخيرة، بشأن انضمام اللاعب من عدمه إلى قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد.

ودارات مفاوضات بين الزمالك وبيراميدز حول عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات المقبلة، ضمن تحركات إدارة الناديين حول تعزيز قوة فريقهما في الموسم المقبل، لذا يبحث كل فريق عن دعم احتياجاته وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز إن إدارة الزمالك أبدت رغبتها حول ضم عدد من اللاعبين من بيراميدز.

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وطلب مسؤولو بيراميدز ضم زيزو من الزمالك مقابل انضمام فاروق إلى قلعة ميت عقبة ليتم غلق الباب حول تلك الصفقة حيث فضل مسؤولي النادى الأبيض استبعاد فاروق من الحسابات وتبحث إدارة نادى الزمالك خلال الوقت الحالى عن عقد صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل العلاقة الطيبة التى تجمع إدارة الناديين، خاصة أن مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، أكد الدخول فى مفاوضات مباشرة مع إدارة بيراميدز حول ضم عمر جابر الظهير الأيمن السابق للزمالك والحالى لبيراميدز حيث ترغب الإدارة البيضاء أيضًا فى ضم أكثر من لاعب بصفوف الأخير مع التعاون فى منح بيراميدز احتياجاتهم من صفوف الفريق الأبيض، فى ظل السعى لعقد صفقة تبادلية كبرى بين الناديين.

فيما وضع مسئولو الزمالك، شرطًا قبل الدخول فى المفاوضات الرسمية حول الصفقات الجديدة، التى تسعى الإدارة لدعم صفوف الفريق بها فى الموسم الجديد، بالحصول على رغبة اللاعب المقرر ضمه قبل إجراء التفاوض الرسمى مع ناديه، لتجنب المزايدات المختلفة فى الصفقات كما ترفض إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة فكرة المزايدة فى أسعار اللاعبين فى الانتقالات المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى حاليا لتجنب انتشار فيروس كورونا.