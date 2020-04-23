شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني: قدمت الكثير لكرة القدم المصرية ولم أتحدث عن ذلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبد الغني مُحلل فريق البريمو على قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق أنه حقق الكثير لكرة القدم أثناء تواجده في مجلس إتحاد الكرة المصري ولم أتحدث عنها نهائي.

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وأضاف عبد الغني أنه لم يتحدث نهائي عن الإنجازات التي حققها إتحاد الكرة المصري أثناء تواجده في المجلس السابق لأنه دورنا الرئيسي تحقيق الإمتيازات الكثيرة للكرة المصرية ولم أجد أي شخض تحدث عن هذا الإنجازات نهائي.

وتابع أنني سأتقدم للإنتخابات القادمة لإتحاد الكرة المصري وأسعى لتقديم الكثير من الإنجازات للكرة المصرية مع المجلس القادم .