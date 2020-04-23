شكرا لقرائتكم عبد العال: اعرف لاعبون يفطرون في رمضان وبهيج كان يسبنا براحتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك الأسبق ، إن عصام بهيج مدرب الفريق الأبيض الأسبق كان يمنح اللاعبين الحرية في الصيام أثناء المباريات .

وأضاف عبد العال خلال تصريحات تلفزيونية، أن وقت رمضان في مباريات كرة القدم كان صعب على اللاعبين وكان هُناك لاعبين يفطرون أثناء المباريات.

أشار عبد العال إلى أن بهيجكان يمنح اللاعبين الحرية في الصيام ولا يُجبر أحد على الصيام .