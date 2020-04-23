شكرا لقرائتكم رود كرول: مصر في قلبى ومعجب بأداء الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث رود كرول المدير الفني الأسبق للزمالك ومنتخب مصر عن فترة العزل المنزلى التي يعيشها اللاعبون في الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كروونا المستجد مؤكدا أنع يقيم في إسبانيا بالفترة الحالية لا فتا إلى الناس لا يستطيعون الخروج من منازلهم لمواجهة العدو.

أكد الهولندي كرول، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" أنه سعيد للغاية بتجربته التدريبية في مصر موضحا أن لحارس نادر السيد وحازم إمام واحمد حسن، من افضل اللاعبين الذين قام بتدريبهم خلال فترة تواجده في مصر.

وقال كرول:"منتخب مصر كان قادرا على الفوز بأمم إفريقيا 96، ولكن التوفيق لم يكن حليفه جيل الشباب الذي دفعت به في منتخب مصر 1995 كان وراء الفوز بأمم أفريقيا 98".

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وعن ذكرياته في مصر قال كرول:" أملك العديد من الذكريات الجميلة في مصر وعملت مع لاعبين عظماء وموهوبين فأنا لا أستطيع نسيان مصر فهى في قلبي دائما واشتاق لها كثيرا".

تابع كرول:" نقص الخبرة وراء غياب البطولات عن الزمالك أثناء قيادتى له" لافتا :" أتابع الدورى المصرى معجب بأداء الأهلى متصدر الدورى حاليا وكذلك بيراميدز".