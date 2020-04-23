شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : لابد من إخضاع جميع لاعبي الدوري لكشف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب الإعلامى خالد الغندور عبر قناة الزمالك الفضائية إخضاع جميع لاعبي الدوري المصري الممتاز لكشف الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد قبل التفكير ف عودة النشاط.

وقال الغندور: "من يضمن إصابة أو نقل لاعب لزميله الإصابة بفيروس كورونا خلال مباريات الفرق"، وبالتالي لابد من وضع اللاعبين تحت اختبار فيروس كورونا قبل الحديث عن استئناف النشاط من عدمه.

وتابع: كارتيرون لم يطلب رحيل امام عاشور ؟! .. كل ما يكتب من وحي الخيال، ولا يوجد مثل هذه الأنباء نهائياً وهو ما ينطبق على كريم بامبو الذي نفى هو الآخر طلبه الرحيل عن النادي.

وأكد خالد الغندور قبل أيام أن التوجه الأقرب للدوري هذا الموسم هو الغاء المسابقة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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وأضاف الغندور أن هناك 14 فريقا يرغبون في الغاء الدوري هذا الموسم، بينما يتمسك أربعة أندية فقط باستكمال الموسم.

وتنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، أعلن عن مد قرار وقف المسابقات 15 يوما إضافية تنتهى بنهاية شهر أبريل، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بمد حظر التجول لأسبوعين، يأتى ذلك فى الوقت على وجود مؤشرات تبشر العودة للممارسة الكرة بشكل طبيعى.

فى المقابل منح تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل فضلاً إلى تأجيل المباريات الخاصة بالمنتخب فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا بالكاميرون أو التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى تأجيل دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية إلى أجل غير مسمى، والتى يشارك فيهم أربعة أندية مصرية، أفضلية لاتحاد الكرة باستئناف بطولة الدورى ولعب المباريات دون توقف .