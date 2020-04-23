شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 22 / 4 / 2020 فى مقدمتها ، حسام عاشور يدرس العروض الخارجية قبل حسم مصيره مع الأهلي

كهربا يتلقى عرضاً سعودياً للرحيل عن الأهلي في الصيف

يدرس محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم النادي الأهلي عرضاً من أحد الأندية السعودية، كان قد تلقاه مؤخراً من أحد وكلاء اللاعبين تمهيداً للرحيل عن الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أندية محلية تتهافت على مطاريد الأهلي والزمالك في صيف 2020

بدأت مجموعة من أندية الدوري الممتاز في التهافت على لاعبي الأهلي والزماك المتوقع أن يخرجوا من الحسابات الفنية للأجهزة الفنية بالقطبين في الموسم الجديد، لصعوبة انسجامهم مع فكر المدرب أو لعدم قناعة المدربين بإمكانياتهم، وهو ما يفتح الباب على مصرعيه أمام تلك الأندية في الاستفادة باللاعبين الذين لن يكونوا ضمن خطط الفريقين الأحمر والأبيض بالموسم المقبل.