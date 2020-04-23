شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: اجتمعت مع عمرو الجنايني لمناقشة سيناريوهات عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إنه حرص على الاجتماع مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة لبحث آليات عودة النشاط الكروى في الفترة المقبلة والمتوقف حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير الرياضة في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس" أن المنظومة ملتزمة بتعليمات الحكومة، موضحا أن كان من الضرورى أن يتم وضع خطة مستقبلية لما بعد أزمة كورونا والتجهيز لها بكافة الاحتمالات.

أضاف وزير الرياضة أن وقف النشاط والغلق التام للأندية كان ضروريا لمواجهة كورونا لافتا إلى أن اتحاد الكرة وضع عدة سيناريوهات لعودة المسابقة المحلية.

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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن حملة " Save Live & Stay Home" ، تأتي كرسالة توجهها وزارة الشباب والرياضة إلى جميع المصريين للحث على البقاء في المنازل آمنين والحفاظ على سلامتهم وحياتهم والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص شكره وتقديره إلى الدور العظيم المبذول من قبل الأطقم الطبية في محاربة فيروس كورونا على مستوى العالم، ومجهوداتهم الحثيثة في علاج المرضي والمصابين، مشيراً إلى تضامن الجميع مع الأطباء والممرضين وكافة العاملين في المجال الصحي من أجل مواجهة تلك الجائحة والقضاء عليها.