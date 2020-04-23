شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكشف أخر تطورات أزمة القيد وحقيقة رحيل العراقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بالنادي المصري عن محاولات بين النادي والخبير القانوني نصر عزام لحل أزمة القيد للنادي المصري.

وقال السقا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المُذاع على فضائية أون سبورت2، مساء الأربعاء إن النادي مستقر في عقود لاعبيه ولا يوجد لاعب واحد ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، لكن المشكلة التي تواجه الفريق هو غياب البدلاء الجيدون، خاصة الخط الخلفي.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قررت منع المصري من القيد لمدة فترتين بداية من يناير الماضي، على خلفية أزمة الإيفواري شيخ موكورو جناح الفريق، بعد رحيله عن نادي هلال الأبيض السوداني في صيف 2017 من أجل الانضمام للمصري على الرغم من سريان عقده مع ناديه.

Advertisements

وأكد عبد الظاهر السقا أن المصري يمتلك 8 لاعبين كبار لديهم إمكانيات عالية جدا ويستطيعون اللعب في الفرق الكبرى، نافياً وصول أي عرض من أي ناد مصري أو عربي للتفاوض مع أي لاعب من لاعبي المصري البوسعيدي.

وقال السقا أن النادي المصري ليس لديه أي لاعب للبيع، وكان كريم العراقى خرج فى بعض وسائل الإعلام يؤكد ترحيبه بالانتقال للأهلى، وأنه سيكون الخليفة الشرعى لأحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى المنتقل مؤخرا لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما أدى لوجود حالة من الغضب داخل بورسعيد وبين عدد من اللاعبين بسبب تصريحات اللاعب، خاصة أنه مازال مرتبطا بتعاقد رسمى مع النادى البورسعيدى ولا يحق له الحديث فى ذلك الأمر.