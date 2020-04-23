شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الرياضة من استاد القاهرة : "البيت بداية. الرياضة حماية" "شكرا جيش مصر الأبيض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحت شعار " Save Live & Stay Home"، قامت وزارة الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء، بإضاءة بوابات إستاد القاهرة الدولى واللوحات الإلكترونية للإستاد وذلك لحث المواطنين على المكوث في المنازل والالتزام بالإجراءات الاحترازية في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وجاءت الرسائل علي بوابة استاد القاهرة الرئيسي "البيت بداية. الرياضة حماية"،" احمي نفسك. احمي بلدك"، "شكرا جيش مصر الابيض"، "التزم النهاردة نتجمع بكره". ووجهت وزارة الشباب والرياضة برسائل علي البوابة الرئيسية لاستاد القاهرة الشكر والتقدير إلى الدور العظيم المبذول من قبل الأطقم الطبية في محاربة فيروس كورونا على مستوى العالم، ومجهوداتهم الحثيثة في علاج المرضي والمصابين.

ومن جانبه ، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن حملة " Save Live & Stay Home" ، تأتي كرسالة توجهها وزارة الشباب والرياضة إلى جميع المصريين للحث على البقاء في المنازل آمنين والحفاظ على سلامتهم وحياتهم والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص شكره وتقديره إلى الدور العظيم المبذول من قبل الأطقم الطبية في محاربة فيروس كورونا على مستوى العالم، ومجهوداتهم الحثيثة في علاج المرضي والمصابين، مشيراً إلى تضامن الجميع مع الأطباء والممرضين وكافة العاملين في المجال الصحي من أجل مواجهة تلك الجائحة والقضاء عليها.

وأضاف وزير الشباب والرياضة ان رسائل استاد القاهرة الدولي تعتبر احد مبادرات وزارة الشباب والرياضة المتنوعة خلال الفترة الحالية.

وتحت شعار " Save Live & Stay Home"، أضاءت وزارة الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء، بوابات إستاد القاهرة الدولى واللوحات الإليكترونية للإستاد بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك لحث المواطنين على المكوث في المنازل والالتزام بالإجراءات الاحترازية في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد وجهت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال منع التجمعات وغلق المنشآت الشبابية والرياضية وتعليق الأنشطة بها لحين الانتهاء من تلك الأزمة، بالإضافة إلى تشجيع الرياضيين وعدد من المؤسسات على المبادرات المجتمعية الخدمية لدعم ومساندة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا المستجد.