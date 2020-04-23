- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22 / 4 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 22 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة ابرزها ، كهربا يتلقى عرضاً سعودياً للرحيل عن الأهلي في الصيف
كهربا يتلقى عرضاً سعودياً للرحيل عن الأهلي في الصيف
يدرس محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم النادي الأهلي عرضاً من أحد الأندية السعودية، كان قد تلقاه مؤخراً من أحد وكلاء اللاعبين تمهيداً للرحيل عن الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
أندية محلية تتهافت على مطاريد الأهلي والزمالك في صيف 2020
بدأت مجموعة من أندية الدوري الممتاز في التهافت على لاعبي الأهلي والزماك المتوقع أن يخرجوا من الحسابات الفنية للأجهزة الفنية بالقطبين في الموسم الجديد، لصعوبة انسجامهم مع فكر المدرب أو لعدم قناعة المدربين بإمكانياتهم، وهو ما يفتح الباب على مصرعيه أمام تلك الأندية في الاستفادة باللاعبين الذين لن يكونوا ضمن خطط الفريقين الأحمر والأبيض بالموسم المقبل.
عماد النحاس يتمسك بضم معروف يوسف نهائيا من الزمالك
تلقي النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك والمعار للمقاولون العرب، تأكيد من عماد النحاس المدير الفني للفريق برغبته في استمراره مع ذئاب الجبل في الموسم المقبل، وانه طلب من إدارة المقاولون التفاوض مع الزمالك لضمه نهائيا عقب انتهاء الإعارة.
3 زملكاوية مطلوبين في أوروبا .. تعرف عليهم
تلقي بعض لاعبي الزمالك عروض احتراف بداية من الموسم المقبل عقب حصول الفريق علي بطولتي السوبر الافريقي امام الترجي التونسي والسوبر المحلي امام الأهلي قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.
مصدر بالأهلي : لن نضم حارس مرمى جديد في الصيف
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة دخول ناديه في مفاوضات لضم حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض رحيل شريف اكرامي حارس مرمى الفريق، والذي يرحل بنهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، لعدم توصله لاتفاق مع لجنة التخطيط بشأن تجديد عقده.
حسام عاشور يدرس العروض الخارجية قبل حسم مصيره مع الأهلي
يدرس حسام عاشور قائد النادي الأهلي العروض الخليجية التي تلقاها في الأيام الأخيرة بعناية، قبل إعلان قراره النهائي سواء بالانتقال لنادي أخر أو الاعتزال بنهاية الموسم داخل جدران القلعة الحمراء، في ظل رفض لجنة التخطيط تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22 / 4 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.