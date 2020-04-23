شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سبب تأخير توقيع عقد كارتيرون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤولو الزمالك عن سبب تأخير الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، فى توقيع عقده الجديد مع قلعة ميت عقبة، بعد الاستقرار بشكل نهائى حول تجديد التعاقد معه.

وأوضح مصدر مسؤول بالزمالك أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك اتفق مع الفرنسي باتريس كارتيرون على تجديد عقده في الفترة الماضية والسبب في عدم توقيع المدرب على عقده الجديد وهو وجود أزمة في تاريخ بداية العقد الجديد حيث ينتظر مسؤولي الزمالك تحديد موقف النشاط الرياضى في الموسم الحالى ومسألة مد العقود من عدمه بعد إيقاف النشاط الرياضى فى مختلف دول العالم، لتحديد تاريخ بداية العقد الجديد للمدرب الفرنسي.

وكشف المصدر ذاته إن تاريخ العقد الجديد لكارتيرون سيتحدد وفقا لما سيتم إقراره من جانب اتحاد الكرة حول العقود الحالية وتم الاتفاق بين أمير مرتضى وكارتيرون حول كافة البنود ومنها زيادة عقده الحالي تقديرا لمجهوداته مع الفريق مع استمرار البنود التحفيزية له حول حصد البطولات.

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