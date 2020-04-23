شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى والأهلى فى زمن كورونا.. السد العالى يغازل الأحمر بـ "3" تصريحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من البطولات الكثيرة والأحلام الصعبة التي تحطمت على صخرة طموحاته ما زال عصام الحضرى نجم الأهلى وأسطورة المنتخب الوطنى الأسبق يفتش عن أمنيته الأخيرة وهى الاعتزال فى صفوف القلعة الحمراء.

الحضري خاض تجربة كانت الأطول في مسيرته من خلال اللعب في صفوف الأهلي بداية من موسم (1996 - 1997)، قبل أن يرحل إلى سيون السويسري في عام 2008 وتحديدًا عقب تتويج مصر بكأس أمم أفريقيا والتي أقيمت بغانا.

السد العالى استغل فترة توقف النشاط الكروى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لمغازلة ناديه الأسبق الأهلى لعل الأمانى تبقى ممكنة حتى الرمق الأخير وترضى عنه إدارة الأهلى وتغفر له ذلته السابقة بالهروب من القلعة الحمراء في 2008.

Advertisements

لمعرفة كيف يغازل عصام الحضرى الأهلي عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

وأجرى عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى المصرية، وأكبر لاعب يشارك في بطولة كأس العالم، حوارا صحفيا مع صحيفة الرياضية السعودية.

ودشن عصام الحضري حكاية تاريخية، قبل 28 عاماً، كُتبت حروفها الأولى مطلع 1992، مسدلاً الستار عليها في 2020 في عمر الـ(47 عاماً) بعد أن مثل 12 فريقاً، مساهماً في تحقيق 31 لقباً جماعياً، إضافة إلى عدد من الإنجازات الفردية، أهمها أفضل حارس في دوري أبطال إفريقيا 3 مرات، ومثلها في بطولات المنتخبات.