الامارات | العجلة رئيساً لشركة الشارقة لكرة القدم.. واستمرار العنبري مدرباً

شكرا لقرائتكم خبر عن العجلة رئيساً لشركة الشارقة لكرة القدم.. واستمرار العنبري مدرباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة نادي الشارقة الجديد في أول اجتماع له اليوم برئاسة علي سالم المدفع توزيع المناصب الإدارية وشهد التشكيل الجديد عودة عبدالله العجلة إلى رئاسة شركة كرة القدم في النادي، فيما يشغل محمد عبيد الحصان منصب رئيس إدارة الألعاب الجماعية بعد ان حقق نجاحات كبيرة بهذا المنصب في الإدارة السابقة للنادي.

وقال النادي في بيان اليوم: "سيواصل المهندس سليمان الهاجري مهامه في المجلس الجديد رئيسا لإدارة الألعاب الفردية مواصلاً لمسيرة التميز التي رافقت توليه مهمة الإدارة في المجلسين السابقين، ويشغل الهاجري منصب مدير هيئة الطرق والمواصلات لشؤون الطرق بالشارقة، وأمين عام جمعية المهندسين الاماراتية".

وأضاف البيان: "من الوجوه الجديدة في مجلس الإدارة سلطان ابراهيم العسكر مدير مصرف الشارقة الاسلامي فرع متاجر الجرينه الذي سيشغل منصب رئيس إدارة الشؤون المالية والإدارية وهي الإدارة الجديدة المستقلة للشؤون المالية والتي ستكون لها السلطة العليا في كل ما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية للنادي".

وتابع البيان "كما سيكون مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي رئيسا لإدارة الاعلام والتواصل الاجتماعي والتي سيقوم من خلالها على الإشراف على السياسة الإعلامية وتنفيذ رؤية وتوجيهات مجلس الإدارة بما ينعكس بشكل إيجابي في وسائل الإعلام المختلفة، كما سيشغل المحامي محمد علي الحمادي عضو مجلس استشاري إمارة الشارقة عضو لجنة الاستئناف حالياً ولجنة تراخيص الأندية باتحاد الامارات لكرة القدم سابقاً، والمحكم المعتمد لدى مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي واللاعب السابق في نادي الشارقة عضوية مجلس الإدارة رئيسا لإدارة الشؤون القانونية".

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من جهته، قال المدفع للموقع الرسمي للنادي: "شهد الهيكل الإداري الجديد ولأول مرة على مستوى مجالس إدارات الأندية الرياضية إضافة عضوا جديدًا ليكون رئيساً عن الشؤون الصحية والطب الرياضي وكل ما يختص ببرامج التغذية والتقييم الصحي ومشرفا على الجوانب الطبية والصحية في النادي وهو الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري مدير هيئة الشارقة الصحية عضو مجلس الصحة الإماراتي الأمين العام السابق للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات".

وتمنى المدفع التوفيق للجميع خلال المرحلة المقبلة لما فيه الصالح العام وخدمة الإمارة الباسمة والنادي بشكل خاص والمجال الرياضي بشكل عام مؤكدًا التزامنا التام بالمضي قدمًا ومواصلة مسيرة النجاحات والعمل بروح الفريق الواحد على كافة المستويات الفنية والإدارية في هذا الكيان الكبير.

وشدد المدفع على ان اختيار الأعضاء تم بالتخصص وقال: "حرصنا على ان نختار الأعضاء لشغل المناصب بناء على اختصاص العضو ومجاله الذي يستطيع ان يقدم فيه ما نتوقعه ولهذا جاءت اختياراتنا للقانونيين والأطباء والمسئول المالي من واقع احترافهم لمهنهم وهو ما ينطبق على باقي الأعضاء وكل حسب تخصصه".

وفي ختام حديثه أكد رئيس نادي الشارقة تمسك الإدارة باستمرار المدرب عبد العزيز العنبري على رأس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، وقال: النجاحات الكبيرة التي تحققت في ظل قيادته تحتم علينا التمسك باستمرار ابن النادي عبد العزيز العنبري مدرباً للفريق وسنعمل على تذليل كل الصعاب التي تعترض مسيرة الفريق.





