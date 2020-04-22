شكرا لقرائتكم خبر عن «كاريوس» يقترب من العودة إلى ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب الحارس الألماني لوريس كاريوس من العودة إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي إذ من المنتظر فسخ عقده مع نادي بشكتاش التركي، الذي يقضي ضمن صفوفه فترة إعارة لمدة عامين.

وكان «كاريوس» قد انضم إلى بشكتاش مطلع الموسم قبل الماضي على سبيل الإعارة من ليفربول، في أعقاب الأداء الكارثي الذي قدمه في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، وكذلك التعاقد مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر من روما.

ورغم اقتراب فترة إعارة الألماني من الانتهاء بنهاية الموسم الجاري، إلا أنه طلب فسخ عقده مبكرًا من الفيفا لعدم حصوله على مستحقاته التي تبلغ حوالي 400 ألف جنيه إسترليني.

وأشارت صحيفة «تيليجراف» البريطانية إلى أن مع اقتراب القضية من الحسم في ظل الاحتمالية الأكبر بإقرار الفيفا فسخ تعاقد الألماني مع النادي التركي، فإن الحارس صاحب الـ 26 عامًا سيعود إلى ليفربول بينما يبقى مستقبله في قلعة آنفيلد غامضًا إذ يبدو من المستبعد مشاركته بشكل أساسي في وجود أليسون.