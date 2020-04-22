شكرا لقرائتكم خبر عن «توخيل» يتغزل في نيمار: «يتحمل المسؤولية في المباريات الكبيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مدح توماس توخيل، المدير الفني الألماني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لاعبه البرازيلي نيمار، مؤكدًا أنه دائمًا ما يتحمل المسؤولية ويمكن الاعتماد عليه في المباريات الكبيرة.

وقال «توخيل»، في حوار للموقع الرسمي للنادي: «نيمار دائمًا هو المفتاح، في الهجوم وفي الدفاع، على حقًا أن أقول إنه دائمًا يمكن الاعتماد عليه في المباريات الكبيرة».

وأوضح المدرب الألماني أن لاعبه البرازيلي «يعمل بجد ودائمًا متواجد وهو ذكي للغاية ويتحكم في التمريرات».

وضرب مدرب باريس سان جيرمان المثل بمباراة فريقه أمام بروسيا دورتموند الألماني مؤكدًا أن نيمار «أعطى الجميع الانطباع أنه موجود وأنه يتحمل المسؤولية، وهذا منح الجميع الانطباع الصحيح، سواء لي أو للفريق على أرض الملعب، وهذا رائع».