شكرا لقرائتكم خبر عن «سواريز» على رادار ريفربليت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل النجم الأوروجواني لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، على رادار نادي ريفربليت الأرجنتيني الذي يبحث عن تدعيم صفوفه بمهاجم جديد الصيف القادم.

وحسب صحيفة «دون بالون» الإسبانية، فإن نجم البلوجرانا قد يغادر قلعة كامب نو بنهاية الموسم الجاري في حالة تعاقد النادي مع هداف إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز.

ويبدو ريفربليت على استعداد لتقديم عرض لـ«سواريز» في سوق الانتقالات القادم، إلا أنه أيضًا يراقب وضعية نجم هجوم جالاتاسراي التركي راداميل فالكاو.

وشارك «سواريز» في 22 مباراة مع برشلونة هذا الموسم في جميع البطولات، سجل خلالهم 14 هدفًا وصنع 11.