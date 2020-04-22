شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يقود السباق نحو «توريس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود نادي بايرن ميونخ الألماني السباق للتوقيع مع لاعب الوسط فيران توريس، نجم نادي فالنسيا الإسباني، والذي يعتبر هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى في سوق الانتقالات القادم.

وحسب صحيفة «تريبيونا ديبورتيفا» الإسبانية، فقد قدم بايرن ميونخ العرض الأقوى لفالنسيا من أجل التعاقد مع لاعب المنتخب الإسباني تحت 21 عامًا ليصبح الأقرب للحصول على خدماته.

ويحظى «توريس» باهتمام العديد من الأندية خلال الأشهر القليلة الماضية وعلى رأسهم الثنائي الإنجليزي ليفربول ومانشستر يونايتد.

وشارك اللاعب في 35 مباراة هذا الموسم بقميص فالنسيا بجميع البطولات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 7 آخرين.