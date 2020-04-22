شكرا لقرائتكم الأهلي: تجديد فايلر محسوم تماما بناء على رغبة الطرفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطرق شريف فؤاد المتحدث الإعلامي باسم مجلس النادي الأهلي إلى تجديد عقد فايلر مع الأهلي موضحا أن الأمر منتهي تماما بناء على رغبة الطرفين، حيث يرغب فايلر في الاستمرار ويرغب الأهلي في التمسك بالمدير الفني ويتبقى فقط توقيع العقود.

وقال فؤاد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المُذاع على فضائية أون سبورت2، مساء الأربعاء: "حسام عاشور ابن من أبناء الأهلي وسيظل أحد رموزه لكن الرؤية الفنية فرضت نفسها، موضحا أن اللاعب طلب مهلة حتى يتخذ القرار النهائي والأهلي مع اللاعب حتى النهاية حتى يأخذ قراراه الصائب".

وأكد الأهلي في الساعات الماضية أن صرف تلك الرواتب للعاملين من أجل الوفاء بالتزاماتهم المعيشية في هذه الظروف الصعبة خاصة مع قدوم شهر رمضان.

Advertisements

أما فيما يتعلق برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية فتقرر عدم المساس بها لفترة أربعة أشهر بداية من الأول من شهر أبريل الجاري حتى الأول من شهر يوليو المقبل.

وأوضح بيان الأهلي أن رواتب اللاعبين والفرق الرياضية سيتم صرفها كاملة لكن في إطار جدولة شهرية بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم.