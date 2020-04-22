شكرا لقرائتكم مصدر بالزمالك يكشف سبب تأخر كارتيرون فى توقيع عقده الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسؤولو الزمالك عن سبب تأخير الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، فى توقيع عقده الجديد مع قلعة ميت عقبة، بعد الاستقرار بشكل نهائى حول تجديد التعاقد معه.

وأوضح مصدر مسؤول بالزمالك أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك اتفق مع الفرنسي باتريس كارتيرون على تجديد عقده في الفترة الماضية والسبب في عدم توقيع المدرب على عقده الجديد وهو وجود أزمة في تاريخ بداية العقد الجديد حيث ينتظر مسؤولي الزمالك تحديد موقف النشاط الرياضى في الموسم الحالى ومسألة مد العقود من عدمه بعد إيقاف النشاط الرياضى فى مختلف دول العالم، لتحديد تاريخ بداية العقد الجديد للمدرب الفرنسي.

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وكشف المصدر ذاته إن تاريخ العقد الجديد لكارتيرون سيتحدد وفقا لما سيتم إقراره من جانب اتحاد الكرة حول العقود الحالية وتم الاتفاق بين أمير مرتضى وكارتيرون حول كافة البنود ومنها زيادة عقده الحالي تقديرا لمجهوداته مع الفريق مع استمرار البنود التحفيزية له حول حصد البطولات.

فيما يواصل الفرنسي باتريس كارتيرون عمله ومتابعة حالة اللاعبين، حيث طلب إجراء قياسات بدنية وإرسالها للجهاز الفني وذلك لمعرفة مستوي اللياقة البدنية للاعبين ووضع برنامج تدريبي وغذائي لكل لاعب وفقا لمستوي اللياقة البدنية الذي وصل اليه قبل انطلاق شهر رمضان.

وحذر الجهاز الطبي للزمالك، اللاعبين، من الافراط في تناول السكريات والدهون حتي يتمكن كل لاعب من العودة لمستوي اللياقة البدنية المطلوب بسهولة بعد نهاية شهر رمضان عقب عودة النشاط المتوقف حاليا بسبب فيروس كورونا ويحرص الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة بجانب أخصائى التغذية بالفريق على التواصل مع جميع اللاعبين من أجل الحفاظ على أوزانهم فى الفترة الحالية والاطمئنان على حالتهم بشكل مستمر مع إعداد تقارير لكارتيرون حول تلك المسألة.