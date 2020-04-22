شكرا لقرائتكم مارتن دي رون يتعهد بعمل بيتزا لألف شخص حال فوز أتالانتا بلقب دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعهد الهولندي مارتن دي رون لاعب فريق أتالانتا الإيطالي، بعمل بيتزا لألف شخص في مدينة بيرجامو معقل ناديه، في حال إذا فاز أتالانتا بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وتحقيق المفاجأة الكبرى.

ووصل فريق أتالانتا إلى دور الثمانية في أول مشاركة له على الإطلاق في أي منافسة أوروبية، لذا يحلم لاعبو الفريق بتحقيق المعجزة والوصول للحلم.

سأل أحد المشجعين اللاعب خلال بث مباشر على حسابه بموقع "إنستجرام"، عن ما الذي سيفعله في حال تتويج أتالانتا بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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وكان رده: "سأضع طاولة في الساحة المركزية في بيرجامو تكفي 1000 شخص وأقدم البيتزا للجميع ، ثم أقيم حفلة وأدعي الجميع."

وأنفق أتالانتا 93 مليون يورو فقط على فريقه الحالى الذى يحتل المركز الرابع فى الدورى الإيطالى، وتأهل إلى ربع النهائى فى دورى أبطال أوروبا محققا ربحًا قدره 71.82 مليون يورو على الصفقات بين بيع وشراء تحت قيادة المدرب المخضرم جيان بييرو جاسبرينى.

ويبدو أن الشراء بسعر قليل والبيع بسعر مرتفع بمثابة استراتيجية لنادى أتالانتا من المدرب جاسبرينى أثبتت أنه يمكنها العمل على بناء فريق كبير فى عالم كرة القدم على عكس ما تفعل غالبية الأندية.

لم يفاجأ نظام الكشافة في أتالانتا أي شخص، لكن الطريقة التي تمكنوا بها من تكوين فريق يمكنه القتال من أجل الحصول على مركز في دوري أبطال أوروبا والتأهل في النهاية إلى ربع النهائي في أول ظهور له على الإطلاق في البطولة، لا يمكن استقباله غلا من خلال التصفيق.