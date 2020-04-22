شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي: نسعى لحل أزمة القيد وتواجهنا أزمة في الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بالنادي المصري عن محاولات بين النادي والخبير القانوني نصر عزام لحل أزمة القيد للنادي المصري.

وقال السقا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المُذاع على فضائية أون سبورت2، مساء الأربعاء إن النادي مستقر في عقود لاعبيه ولا يوجد لاعب واحد ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، لكن المشكلة التي تواجه الفريق هو غياب البدلاء الجيدون، خاصة الخط الخلفي.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قررت منع المصري من القيد لمدة فترتين بداية من يناير الماضي، على خلفية أزمة الإيفواري شيخ موكورو جناح الفريق، بعد رحيله عن نادي هلال الأبيض السوداني في صيف 2017 من أجل الانضمام للمصري على الرغم من سريان عقده مع ناديه.

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وكان كريم العراقى خرج فى بعض وسائل الإعلام يؤكد ترحيبه بالانتقال للأهلى، وأنه سيكون الخليفة الشرعى لأحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى المنتقل مؤخرا لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما أدى لوجود حالة من الغضب داخل بورسعيد وبين عدد من اللاعبين بسبب تصريحات اللاعب، خاصة أنه مازال مرتبطا بتعاقد رسمى مع النادى البورسعيدى ولا يحق له الحديث فى ذلك الأمر.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قررت منع المصري من القيد لمدة فترتين بداية من يناير الماضي، على خلفية أزمة الإيفواري شيخ موكورو جناح الفريق، بعد رحيله عن نادي هلال الأبيض السوداني في صيف 2017 من أجل الانضمام للمصري على الرغم من سريان عقده مع ناديه.

وكان كريم العراقى خرج فى بعض وسائل الإعلام يؤكد ترحيبه بالانتقال للأهلى، وأنه سيكون الخليفة الشرعى لأحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى المنتقل مؤخرا لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما أدى لوجود حالة من الغضب داخل بورسعيد وبين عدد من اللاعبين بسبب تصريحات اللاعب، خاصة أنه مازال مرتبطا بتعاقد رسمى مع النادى البورسعيدى ولا يحق له الحديث فى ذلك الأمر.