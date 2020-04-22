شكرا لقرائتكم المصري: لدينا 8 لاعبين كبار لكنهم ليسوا للبيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بالنادي المصري، أن المصري يمتلك 8 لاعبين كبار لديهم إمكانيات عالية جدا ويستطيعون اللعب في الفرق الكبرى.

ونفى السقا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المُذاع على فضائية أون سبورت2، وصول أي عرض من أي ناد مصري أو عربي للتفاوض مع أي لاعب من لاعبي المصري البوسعيدي.

وقال السقا أن النادي المصري ليس لديه أي لاعب للبيع.

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وكانت المحكمة الرياضية الدولية قررت منع المصري من القيد لمدة فترتين بداية من يناير الماضي، على خلفية أزمة الإيفواري شيخ موكورو جناح الفريق، بعد رحيله عن نادي هلال الأبيض السوداني في صيف 2017 من أجل الانضمام للمصري على الرغم من سريان عقده مع ناديه.

وكان كريم العراقى خرج فى بعض وسائل الإعلام يؤكد ترحيبه بالانتقال للأهلى، وأنه سيكون الخليفة الشرعى لأحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى المنتقل مؤخرا لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما أدى لوجود حالة من الغضب داخل بورسعيد وبين عدد من اللاعبين بسبب تصريحات اللاعب، خاصة أنه مازال مرتبطا بتعاقد رسمى مع النادى البورسعيدى ولا يحق له الحديث فى ذلك الأمر.