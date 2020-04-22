شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: أعرف لاعبون يفطرون فى رمضان وبهيج كان بيسبنا على راحتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كتب حسام الحاج قال رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك الأسبق إن عصام بهيج مدرب الفريق الأبيض الأسبق كان يمنح اللاعبين الحرية فى الصيام أثناء المباريات. وأضاف عبد العال خلال تصريحات تلفزيونية:"وقت رمضان فى كرة القدم كان صعب على اللاعبين وكان هناك من يفطر منهم :" أشار عبد العال إلى أن بهيج كان يمنح اللاعبين الحرية فى الصيام ولا يجبر أحد عليه.



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