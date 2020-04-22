شكرا لقرائتكم أسامة عرابي: جماهير الزمالك عارفين أن شعبية الأهلى أكثر منهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة عرابى نجم الأهلى الأسبق، إن جماهير الأحمر والزمالك نسيج واحد منتقدا من ادعى أن جماهير الفريق أكثر رقيا. وأضاف أسامة عرابي في تصريحات تلفزيونية:" جماهير الزمالك متأكدين إن شعبية الأهلي أكبر وده واقع". ويتوقف النشاط الكروى في الوقت الحالي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد ألآف الأرواح وأصاب أكثر من مليوني شخص حول العالم.

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