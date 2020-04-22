شكرا لقرائتكم السقا : كريم العراقي لم يقدم شىء للمصري البورسعيدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بالنادي المصري إن العلاقة بين المصري واللاعب كريم العراقي علاقة مميزة وأنه بات أحد أفضل مدافعي الجانب الأيمن في الكرة المصرية.

وقال السقا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المُذاع على فضائية أون سبورت2، مساء الأربعاء أن اللاعب قدم الكثير للمنتخب الأولمبي لكنه لم يقدم شيئا للنادي المصري ومطلوب منه الكثير.

وتابع أن المصري رفع قيمة عقد العراقي لـ 300% بعد بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة لأن اللاعب بعد البطولة يختلف عن قبلها.

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وكانت المحكمة الرياضية الدولية قررت منع المصري من القيد لمدة فترتين بداية من يناير الماضي، على خلفية أزمة الإيفواري شيخ موكورو جناح الفريق، بعد رحيله عن نادي هلال الأبيض السوداني في صيف 2017 من أجل الانضمام للمصري على الرغم من سريان عقده مع ناديه.

وكان كريم العراقى خرج فى بعض وسائل الإعلام يؤكد ترحيبه بالانتقال للأهلى، وأنه سيكون الخليفة الشرعى لأحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى المنتقل مؤخرا لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما أدى لوجود حالة من الغضب داخل بورسعيد وبين عدد من اللاعبين بسبب تصريحات اللاعب، خاصة أنه مازال مرتبطا بتعاقد رسمى مع النادى البورسعيدى ولا يحق له الحديث فى ذلك الأمر.