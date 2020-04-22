شكرا لقرائتكم رضا عبد العال : لم أسمح للاعبين بالإفطار في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال مُحلل فريق البريمو، أنه أثناء قيادته لكل الفرق التي دربها لم يأمر اللاعبين بالإفطار في رمضان وكان يمنحهم الحرية في هذا القرار.

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وأضاف عبد العال في تصريحات خلال إستضافته مع الإعلامي إسلام صادق على قناة Ten أن قرار صيام اللاعبين في رمضان كان إختياري طوال مسيرتي التدريبة في جميع الفرق .

وتابع أنه لم يأمر أي لاعب بالإفطار قبل أي مواجهة حتى لو كانت مصيرية مشيراً إلى أن هذا القرار كان إختياري لكل اللاعبين .