شكرا لقرائتكم رضا عبد العال : لم أسمح للاعبين بالإفطار في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال مُحلل فريق البريمو، أنه أثناء قيادته لكل الفرق التي دربها لم يأمر اللاعبين بالإفطار في رمضان وكان يمنحهم الحرية في هذا القرار.
وأضاف عبد العال في تصريحات خلال إستضافته مع الإعلامي إسلام صادق على قناة Ten أن قرار صيام اللاعبين في رمضان كان إختياري طوال مسيرتي التدريبة في جميع الفرق .
وتابع أنه لم يأمر أي لاعب بالإفطار قبل أي مواجهة حتى لو كانت مصيرية مشيراً إلى أن هذا القرار كان إختياري لكل اللاعبين .
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