شكرا لقرائتكم الأهلي عن قضية عبد الله السعيد: لم نتنازل عن حق من حقوقنا طوال تاريخنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال فؤاد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المُذاع على فضائية أون سبورت2، مساء الأربعاء:" السعيد كان يمكن أن يرحل عن الأهلي مجانا، لكن الخطيب اصر على تجديد عقد اللاعب ثم بيعه وهذا القرار أدر على النادي مليون دولار من أهلى جدة السعودي.

وأكد الأهلي في الساعات الماضية أن صرف تلك الرواتب للعاملين من أجل الوفاء بالتزاماتهم المعيشية في هذه الظروف الصعبة خاصة مع قدوم شهر رمضان.

Advertisements

أما فيما يتعلق برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية فتقرر عدم المساس بها لفترة أربعة أشهر بداية من الأول من شهر أبريل الجاري حتى الأول من شهر يوليو المقبل.

وأوضح بيان الأهلي أن رواتب اللاعبين والفرق الرياضية سيتم صرفها كاملة لكن في إطار جدولة شهرية بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة النادي سيعيد تقييم الموقف مجددا بعد نهاية الفترة المحددة سلفا بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.