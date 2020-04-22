شكرا لقرائتكم السقا يكشف كواليس جلسته مع مدير الكرة بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بالنادي المصري كواليس جلسته مع أمير مرتضى منصور مدير الكرة بنادي الزمالك

وأضاف السقا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المُذاع على فضائية أون سبورت2، مساء الأربعاء، أن الجلسة كانت ودية لم تتطرق إلى أي صفقات جديدة لكنها وضعت خطوطا عريضة لتبادل اللاعبين في الفترة المقبلة بطريقة أكثر احترافية.

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وكانت المحكمة الرياضية الدولية قررت منع المصري من القيد لمدة فترتين بداية من يناير الماضي، على خلفية أزمة الإيفواري شيخ موكورو جناح الفريق، بعد رحيله عن نادي هلال الأبيض السوداني في صيف 2017 من أجل الانضمام للمصري على الرغم من سريان عقده مع ناديه.

وكان كريم العراقى خرج فى بعض وسائل الإعلام يؤكد ترحيبه بالانتقال للأهلى، وأنه سيكون الخليفة الشرعى لأحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى المنتقل مؤخرا لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما أدى لوجود حالة من الغضب داخل بورسعيد وبين عدد من اللاعبين بسبب تصريحات اللاعب، خاصة أنه مازال مرتبطا بتعاقد رسمى مع النادى البورسعيدى ولا يحق له الحديث فى ذلك الأمر.