شكرا لقرائتكم شريف فؤاد: الأهلي يسعى إلى تعظيم موارده من خلال تطبيق العضويات الإليكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شريف فؤاد المتحدث الإعلامي باسم مجلس النادي الأهلي أن الأهلي لديه حقوق كثيرة يمكن من خلالها تعظيم موارده.

وأضاف فؤاد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المُذاع على فضائية أون سبورت2، مساء الأربعاء، أن النادي سيعلن عن خطة في القريب العاجل عن استخدام بعض الموارد الجديدة ومن بينها استخدام تطبيق اليكتروني يسمح للراغبين بالحصول على عضوية النادي من خلال ملء استمارة ودفع مقدم العضوية أليكترونيا لمواجهة الاجراءات الاحترازية التى يتخذها النادي ومن بينها غلق مقراته خلال الفترة الحالية.

وأكد الأهلي في الساعات الماضية أن صرف تلك الرواتب للعاملين من أجل الوفاء بالتزاماتهم المعيشية في هذه الظروف الصعبة خاصة مع قدوم شهر رمضان.

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أما فيما يتعلق برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية فتقرر عدم المساس بها لفترة أربعة أشهر بداية من الأول من شهر أبريل الجاري حتى الأول من شهر يوليو المقبل.

وأوضح بيان الأهلي أن رواتب اللاعبين والفرق الرياضية سيتم صرفها كاملة لكن في إطار جدولة شهرية بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة النادي سيعيد تقييم الموقف مجددا بعد نهاية الفترة المحددة سلفا بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.