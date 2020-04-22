شكرا لقرائتكم أشرف صبحي: حملة "Save Live & Stay Home" رسالة لجميع المصريين بالبقاء في البيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن حملة " Save Live & Stay Home" ، تأتي كرسالة توجهها وزارة الشباب والرياضة إلى جميع المصريين للحث على البقاء في المنازل آمنين والحفاظ على سلامتهم وحياتهم والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص شكره وتقديره إلى الدور العظيم المبذول من قبل الأطقم الطبية في محاربة فيروس كورونا على مستوى العالم، ومجهوداتهم الحثيثة في علاج المرضي والمصابين، مشيراً إلى تضامن الجميع مع الأطباء والممرضين وكافة العاملين في المجال الصحي من أجل مواجهة تلك الجائحة والقضاء عليها.

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وأضاف وزير الشباب والرياضة ان رسائل استاد القاهرة الدولي تعتبر احد مبادرات وزارة الشباب والرياضة المتنوعة خلال الفترة الحالية.

وتحت شعار " Save Live & Stay Home"، أضاءت وزارة الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء، بوابات إستاد القاهرة الدولى واللوحات الإليكترونية للإستاد بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك لحث المواطنين على المكوث في المنازل والالتزام بالإجراءات الاحترازية في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.