شكرا لقرائتكم رضا عبد العال يوضح قرار أبو رجيلة الهام في رمضان أمام أسوان بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال مُحلل فريق البريمو أن كابتن أبو رجيلة في مباراة أسوان بالدوري أصدر قرار بإجبار جميع اللاعبين للصيام في تلك المباراة . وأضاف عبد العال في تصريحات أثناء إستضافته على قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق أن كابتن أبو رجيلة كان حاسك في قرارته مع فريق الزمالك ، وأصدر قرار قبل مباراة أسوان بالدوري بإجبار اللاعبين بالصيام ، وتقبل اللاعبين القرار وقدمنا مباراة جيدة ونحن صائمين في تلك المواجهة .

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