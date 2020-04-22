شكرا لقرائتكم كارتيرون يطلب اجراء قياسات بدنية للاعبي الزمالك لمعرفة مستوي لياقتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من اللاعبين، اجراء قياسات بدنية وارسالها للجهاز الفني وذلك لمعرفة مستوي اللياقة البدنية للاعبين ووضع برنامج تدريبي وغذائي لكل لاعب وفقا لمستوي اللياقة البدنية الذي وصل اليه قبل انطلاق شهر رمضان.

وحذر الجهاز الطبي للزمالك اللاعبين من الافراط في تناول السكريات والدهون حتي يتمكن كل لاعب من العودة لمستوي اللياقة البدنية المطلوب بسهولة بعد نهاية شهر رمضان عقب عودة النشاط المتوقف حاليا بسبب فيروس كورونا .

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من ناحية اخري، تلقي بعض لاعبي الزمالك عروض احتراف بداية من الموسم المقبل عقب حصول الفريق علي بطولتي السوبر الافريقي امام الترجي التونسي والسوبر المحلي امام الأهلي قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

3 لاعبين تلقوا بالفعل اتصالات مؤكدة من وكلائهم وبعض كشافو اندية أوروبا بوجود عروض احتراف لهم سيتم تقديمها للزمالك عقب عودة النشاط، واللاعبون الثلاثة هم أشرف بن شرقي الذي أبدت أندية مونبلييه ونيس وستراسبورج من فرنسا بجانب وجود منافسة من 3 أندية أوروبية أخرى وهي أوليمبياكوس اليوناني وطرابزون سبور التركي وستاندردلياج البلجيكي حيث يسعى السداسي للتعاقد مع أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات القادمة.

كما تلقي مصطفي محمد مهاجم الزمالك عرضين للاحتراف احدهما في الدوري الإيطالي قبل توقف النشاط، وسيتم تجديد العرض رسميا للزمالك عقب عودة النشاط، فيما اصبح احمد سيد زيزو قريبا من العودة لاوروبا مرة اخري بعدما تلقي عروضا من أحد الأندية التركية والدورى الإيطالى لكنه يفضل عدم الكشف عن هوية العروض التى تلقاها سواء من تركيا أو إيطاليا.