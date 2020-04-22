شكرا لقرائتكم ضرب أكثر من عصفور بحجر .. الأهلي يسعى لضم لاعب يجيد اللعب في اكثر من مركز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو النادي الأهلي لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من خلال التعاقد مع لاعبين يجيدوا اللعب في أكثر من مركز سواء في الخط الخلفي أو الأمامي، وهي الخطوط التي يُخطط الأهلي لتدعيمها في الميركاتو الصيفي.

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ويكثف مسئولو الأهلي البحث محلياً عن مدافع يُجيد اللعب في مركز المساك والظهير ليكون أشبه بأيمن أشرف لاعب الفريق والذي يُجيد اللعب في مركز المساك والظهير الأيسر بنفس الكفاءة، ولكن الجهاز الفني يرغب في تدعيم الجبهة اليمنى حالياً، بحيث يتم التعاقد مع مدافع يُجيد اللعب في مركز المساك من الناحية اليمني ومركز الظهير الأيمن، وذلك لتعويض رحيل أحمد فتحي لاعب الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد عدم توصله لاتفاق مع إدارة النادي بشأن تجديد عقده ليوقع بشكل رسمي لنادي بيراميدز لمدة 3 سنوات مقبلة.

ويضع الأهلي العديد من البدائل لتدعيم الجبهة اليمني يأتي على رأسهم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي ورجب بكار لاعب بيراميدز، في الوقت الذي استبعدت الإدارة الفنية فكرة التعاقد مع مدافع أجنبي خاصة بعد اتجاه اتحاد الكرة لتقليص عدد الأجانب لـ3 لاعبين فقط، في الوقت الذي يوجد على قوة الأهلي 6 لاعبين أجانب وبالتالي ستدخر الإدارة الحمراء ميزة التعاقد مع لاعب أجنبي لتدعيم خط الهجوم.