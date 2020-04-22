شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُعلق على رفض تخفيض الرواتب وتجديد عقد فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال شريف فؤاد المتحدث الإعلامي باسم مجلس النادي الأهلي، أن قرار النادي بجدولة رواتب لاعبيه ومدربيه لمواجهة الأزمة المالية لتوقف النشاط بسبب فيروس كورونا، يعنى صرف الرواتب خلال الشهر الجاري والشهر المقبل على أقساط دون المساس بقيمة الرواتب.

وأضاف فؤاد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المُذاع على فضائية أون سبورت2، مساء الأربعاء، أن الأهلي حرص على تنمية موارده، لكن في ظل الظروف الطارئة اضطر النادي لتقسيم رواتب الأجهزة الفنية واللاعبين وهى القيم الأعلى ماليا الى قسطين.

واشار المتحدث الرسمي بالأهلي إلا أن الخطيب أصر على عدم المساس رواتب العاملين واللاعبين، موضحا أن بعد شهر مايو سيكون خطة وتقييم جديد للموقف، مؤكداً أن الأهلي في الساعات الماضية أن صرف تلك الرواتب للعاملين من أجل الوفاء بالتزاماتهم المعيشية في هذه الظروف الصعبة خاصة مع قدوم شهر رمضان.

أما فيما يتعلق برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية فتقرر عدم المساس بها لفترة أربعة أشهر بداية من الأول من شهر أبريل الجاري حتى الأول من شهر يوليو المقبل.

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وكشف المتحدث بأسم الأهلي أن ناديه توصل لاتفاق مع السويسري رينيه فايلر بشأن تجديد عقده مؤكداً أن هناك رغبة من الطرفيين على استمرار الارتباط.

وأوضح بيان الأهلي أن رواتب اللاعبين والفرق الرياضية سيتم صرفها كاملة لكن في إطار جدولة شهرية بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة النادي سيعيد تقييم الموقف مجددا بعد نهاية الفترة المحددة سلفا بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تطبيق تجربة الليجا الإسبانية، في الدوري المصري بداية من الموسم الجديد، بحيث يتم إنشاء رابطة دوري محترفين على طريقة رابطة لاعبي كرة القدم الاسبانية، على أن يكون للرابطة نفس صلاحيات الرابطة الإسبانية كما تقوم بتوزيع عائد البث الفضائي على أندية الدوري الممتاز بنفس طريقة الليجا.

وأخفقت أندية الدوري المصري في إيجاد وسيلة آمنة لتقليص رواتب اللاعبين أو المدربين الأجانب بعد تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي حول العالم منذ منتصف شهر مارس الماضي.