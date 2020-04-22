أخبار نادى الزمالك اليوم الاربعاء 22/ 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد نادى الزمالك اليوم الاربعاء 22/ 4 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، عروض الاحتراف التي وصلت للاعبي الزمالك ورد فعل إدارة النادي تجاه تلك العروض.

"زيزو" يتلقى عرضًا من تركياً.. ومتابعة إيطالية لضمه من الزمالك

تلقى أحمد زيزو، صانع ألعاب الزمالك، عروضا من أحد الأندية التركية لضمه فى فترة الانتقالات المقبلة، بعد تألقه مع الفريق الأبيض منذ انضمامه لقلعة ميت عقبة فى العام الماضى ليصبح أحد الركائز الأساسية بالفريق وأدى تألقه إلى انضمامه للمنتخب الوطنى.

سموحه يبحث عن ظهير أيسر "خبرة" لخلافة أحمد فتوح العائد للزمالك

يبحث الجهاز الفنى لسموحة بقيادة حمادة صدقى عن ظهير أيسر خبرة لتعويض رحيل أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الذى تأكد عودته مرة أخرى لناديه السابق الزمالك بعد انتهاء إعارته مع الموج الأزرق بنهاية إعارته الموسم الحالى .

الزمالك يدرس الموافقة علي عروض احتراف لاعبيه.. بشرط

تدرس إدارة نادي الزمالك الموافقة علي احتراف أي لاعب في الفريق، في حالة وصول النادي عرض رسمي يليق باسم النادي واللاعب.

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شاهد.. جهاز الزمالك يجتمع عبر "الفيديو كونفرانس" بسبب تدريبات المنزل

حرص الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، على عقد اجتماعا، للحديث حول متطلبات الفريق خلال الفترة الجارية، بناءً على تعليمات الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى يحرص على التواصل مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بصورة دورية للاطمئنان على حالة اللاعبين

3 زملكاوية مطلوبين في أوروبا .. تعرف عليهم

تلقي بعض لاعبي الزمالك عروض احتراف بداية من الموسم المقبل عقب حصول الفريق علي بطولتي السوبر الافريقي امام الترجي التونسي والسوبر المحلي امام الأهلي قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

عماد النحاس يتمسك بضم معروف يوسف نهائيا من الزمالك

تلقي النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك والمعار للمقاولون العرب، تأكيد من عماد النحاس المدير الفني للفريق برغبته في استمراره مع ذئاب الجبل في الموسم المقبل، وانه طلب من إدارة المقاولون التفاوض مع الزمالك لضمه نهائيا عقب انتهاء الإعارة.

كارتيرون يطلب قياسات بدنية من اللاعبين قبل انطلاق شهر رمضان

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من اللاعبين، إجراء قياسات بدنية وإرسالها للجهاز الفني وذلك لمعرفة مستوي اللياقة البدنية للاعبين ووضع برنامج تدريبي وغذائي لكل لاعب وفقا لمستوي اللياقة البدنية الذي وصل اليه قبل انطلاق شهر رمضان.