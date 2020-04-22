شكرا لقرائتكم خبر عن من يكون؟.. 3 لاعبين مرشحين لصفقة القرن فى الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح سيد مرعى وكيل اللاعبين العديد من علامات الاستفهام والحيرة بعد حديثة على قناة أون سبورت والذى كشف فيه أن هناك صفقة قرن قادمة من الأهلى إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات القادمة.

"سوبر كورة" فتش في دفتر أحوال لاعبى الأهلى للكشف عن اللاعبين الذين من الممكن أن يترشحوا لهذه الصفقة خاضة أن الزمالك فعلها قبل ذلك مع عبد الله السعيد عندما كان لاعبا في الأحمر قبل أن تتعطل الصفقة في الرمق الأخير.

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أكد سيد مرعى وكيل اللاعبين، أن هناك صفقة قرن قريبا تنتقل من الأهلى إلى الزمالك، وحسام عاشور لم يتحدث مع الأبيض حتى الآن.

وقال سيد مرعى خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق، أن حسام عاشور لو عاوز يروح الزمالك هيروح، مؤكدا أنه لا يوجد اتصالات حاليا بين الزمالك واللاعب، خاصة أن عاشور قادر على العطاء وتحقيق البطولات التي قد تجعله أكثر لاعبى العالم إحرازا للبطولات.

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وعن عبد الله السعيد، قال سيد مرعى: طالبت عبد الله السعيد بعدم الذهاب للأهلى بعدما مضى للزمالك، ولما أصر طلبت من يطلب من الأهلى 60 مليون جنيه من أجل التجديد حتى يرفض الأهلى ويروح الزمالك.

تابع سيد مرعى: أن الزمالك حاول ضم عبد الله السعيد هذه السنة ولكن عبد الله جدد لبيراميدز موسمين، وكان قريبا من الانتقال للزمالك.

وعن أحمد فتحى، قال سيد مرعى، إن فتحى موقع عقود انضمامه لنادى بيراميدز منذ شهر فبراير الماضى، وليس اليومين دول.

وعن اتهامه بمجاملة الزمالك ،قال سيد مرعى، الزمالك هو الذى يسمح لى بجلب الصفقات عكس الأهلى الذى يرفض أي صفقة أكون طرف فيها وهو ما حدث مع ياسر إبراهيم، وأتمنى العمل مع الأهلى.