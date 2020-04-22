شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نجوم أشعلوا الميركاتو الصيفي قبل انطلاقه .. تعرف على أسعارهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعلت معركة الميركاتو الصيفي مبكراً بين الأندية المصرية وخاصة الأهلي والزمالك، بحثاً عن الصفقات المميزة لتدعيم الصفوف، استعداداً لموسم جديد بعد انتهاء جائحة كورونا وعودة المجال الرياضي إلى طبيعتها والمنافسة على البطولات.

وخطفت 7 أسماء من شباب الايجيبشن ليج، أضواء موسم الانتقالات بعدما تنازع القطبان على ضمهما وهم، طاهر محمد طاهر، كريم العراقي، رجب بكرا، حسام حسن، أحمد أيمن منصور، دونجا، ومحمود وادي.

ونستعرض في السطور التالية، القيمة التسويقية لكل لاعب وفقاً لآخر تحديثاتها على موقع الاحصائيات ترانسفير ماركت، قبل حرب الميركاتو المرتقبة والتي سشتعل أسعار اللاعبين بسبب تنافس القطبين.

طاهر محمد طاهر

دخل طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب ومنتخب مصر الأوليمبي، في الحسابات الفنية للنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي والميركاتو الصيفي المرتقب، ولكن مغالاة المقاولون العرب في الطلبات المادية منعت اللاعب من الانضمام للقلعة الحمراء، وتبلغ القيمة التسويقية لطاهر محمد طاهر في الوقت الحالي حوالي 400 ألف يورو أي ما يعادل 6 مليون و800 ألف جنيهاً مصرياً بعدما تراجعت في أبريل الجاري عن 500 ألف يورو.

كريم العراقي

بعد رحيل أحمد فتحي عن النادي الأهلي، تردد إسم كريم العراقي نجم المنتخب الأوليمبي والنادي المصري، طوال الأيام الماضية، لتعويض غياب الجوكر في القلعة الحمراء، وتبلغ القيمة التسويقية لظهير أيمن المصري، 250 ألف يورو أي ما يعادل 4 مليون و200 ألف جنيهاً مصرياً.

رجب بكار

دخل أيضاً عبد الله بكري لاعب فريق بيراميدز، في حسابات مسئولو القلعة الحمراء لتعويض رحيل فتحي، بل ترددت أنباء عن توقيع اللاعب على عقود انتقاله للفريق الأحمر، وبلغت القيمة التسويقية لبكار 300 ألف يورو، أي ما يعادل 5 ملايين جنيهاً مصرياً.

Advertisements

حسام حسن

دخل الأهلي والزمالك في منافسة شرسة على مهاجم سموحة، الأمر الذي دفع فرج عمر رئيس النادي للخروج عن صمته موضحاً أنه لا مجال للتنازل عن أحد الأعمدة الأساسية للفريق السكندري، وبشكل عام بلغت القيمة التسويقية لحسام حسن حوالي، 475 ألف يورو أي ما يعادل 8 ملايين جنيهاً مصرياً.

أحمد أيمن منصور

تردد إسم أحمد أيمن منصور نجل نجم نادي الزمالك، في قائمة اللاعبين الذين أشعلوا موسم الانتقالات سواء بالحديث عن عروض من الأهلي أو العودة لبيته الأبيض، وبلغت القيمة التسويقية لأحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز 400 ألف دولار، أي ما يعادل 6 مليون و800 ألف جنيهاً مصرياً.

نبيل دونجا

دخل نبيل عماد دونجا، لاعب وسط بيراميدز، في الحسابات الفنية للنادي الأهلي، لتدعيم وسط ملعب الفريق الأحمر، وبلغت القيمة التسويقية لدونجا 950 ألف يورو، أي ما يعادل 16 مليون و200 ألف جنيهاً مصرياً.

محمود وادي

تردد إسم محمود وادي لاعب النادي المصري في الميركاتو الصيفي المرتقب، حيث بلغت القيمة التسويقية للاعب حوالي 325 ألف يورو، أي ما يعادل 5 مليون ونصف جنيهاً مصرياً.. ومن ضمن مزايا وادى انه يتعامل كلاعب محلى لن يشغل مقعد أجنبى فى القائمة كونه فلسطينى الجنسية.