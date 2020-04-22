شكرا لقرائتكم خبر عن ريان وصلاح محسن احتياطى الأهلى فى صفقة مهاجم سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر عودة الثنائي صلاح محسن وأحمد ريان بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء اعارتهما لسموحة والجونة على الترتيب.

ويدخل الأهلي في مفاوضات مع حسام حسن مهاجم سموحة تهميداً لضمه في الصيف، إلا أن مغالاة سموحة في ملف بيع اللاعب دفعت إدارة الأهلي للتراجع عن الصفقة والتفكير في إعادة الثنائي صلاح وريان، بدلاً من المفاضلة بينهما واستعادة واحد منهم فقط في الموسم الجديد.

وقام الجهاز الفني للأهلي بدراسة أرقام أحمد ريان وصلاح محسن قبل حسم مصيرهما مع الفريق، ونال الثنائي اشادة فايلر إلا أن المدرب السويسري يرفض الاستعجال في استعداة أي لاعب معار قبل التأكد أنه سيضيف للفريق على المستوى الفني.

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وطلب رينيه فايلر تدعيم ثلاثة مراكز فى المقام الأول وعلى وجه السرعة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهى الجناح وصانع الألعاب والدفاع ومن بعدها يأتى تدعيم مركز الظهير الأيمن الذى سيتأثر برحيل أحمد فتحى نهاية الموسم الجارى، وإن كان فايلر قد أعلن أنه بإمكانه الاستعانة بأحد الناشئين أو المُعارين أو لاعبى الفريق الذين يستطيعون اللعب فى الناحية اليُمنى لتعويض أحمد فتحى.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى وأحمد علاء (طلائع الجيش).