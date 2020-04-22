حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 22 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 22 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة ابرزها ، كهربا يتلقى عرضاً سعودياً للرحيل عن الأهلي في الصيف كهربا يتلقى عرضاً سعودياً للرحيل عن الأهلي في الصيف أندية محلية تتهافت على مطاريد الأهلي والزمالك في صيف 2020 عماد النحاس يتمسك بضم معروف يوسف نهائيا من الزمالك 3 زملكاوية مطلوبين في أوروبا .. تعرف عليهم Advertisements قناة الزمالك : اتحاد الكرة يدرس التراجع عن قرار تقليص الأجانب فيديو .. "استاد القاهرة" يستعد لإضاءة أبوابه ودعم الأطباء في أزمة كورونا مصدر بالأهلي : لن نضم حارس مرمى جديد في الصيف حسام عاشور يدرس العروض الخارجية قبل حسم مصيره مع الأهلي

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