قناة الزمالك: كارتيرون لم يطلب رحيل أي لاعب من الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، لم يطلب رحيل إمام عاشور لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال الغندور خلال برنامجه "زملكاوي" عبر شاشة قناة نادي الزمالك: "كارتيرون لم يطلب رحيل إمام عاشور خلال الفترة المقبلة، ولم يطلب رحيل أي لاعب من الفريق".

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وأضاف: "كل هذا الحديث ليس له أي أساس من الصحة".

وكان إمام عاشور قد تعرض للإيقاف لنهاية الموسم الجاري على خلفية مباراة السوبر المصرى الأخيرة، أمام الأهلى، التى أقيمت فى الإمارات، وانتهت بفوز الزمالك والتتويج بالكأس للمرة الرابعة فى تاريخه.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر قبول استئناف الزمالك بشأن عقوبة إمام عاشور، وقرر تخفيضها لتصل مدة الإيقاف لـ10 مباريات.