في إسبانيا وويلز.. بيل يقدم تبرعات لمكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

تبرع النجم الدولي الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بمبلغ 500 ألف جنيه إسترليني (615 ألف دولار) لخدمة الصحة الوطنية في بلاده و 500 ألف يورو أخرى للمستشفيات في العاصمة الإسبانية مدريد.

وفي مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي للعاصمة الويلزية كارديف ومؤسسة فالي الصحية الخيرية اليوم الأربعاء، وجه بيل الشكر لجميع العاملين في المجال الصحي على "عملهم الشاق وتضحياتهم" خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال بيل: "تحتل مستشفى جامعة ويلز مكانة خاصة في قلبي".

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أوضح لاعب الريال "إنه المكان الذي ولدت فيه وقدمت دعمًا كبيرًا لأصدقائي وعائلتي والمجتمع الأوسع، لذا أود أنا وعائلتي أن نظهر دعمنا".

وذكر بيان صادر عن كارديف ومؤسسة فالي الصحية الخيرية: "نود أن نشكر أسطورة كرة القدم في ويلز وريال مدريد ، جاريث بيل وزوجته إيما على تبرعهما الضخم للمستشفى الجامعي بويلز".

وتوفي أكثر من 20 ألف شخص من فيروس كورونا في إسبانيا، وكان النصيب الأكبر من حالات الوفاة في مدريد، التي توفي بها 7577 حالة.

في المقابل، بلغ عدد الوفيات المسجلة من الفيروس في ويلز 624 ، وفقا للصحة العامة بويلز اليوم الأربعاء.