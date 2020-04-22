لاعب بيراميدز المعار: لم أشعر بالندم على ترك أوروبا للعب في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح البيروفي كريستيان بينافينتي لاعب بيراميدز المعار إلى نانت الفرنسي، بأنه حتى الآن لا يشعر بالندم على ترك أوروبا لخوض تجربته القصيرة في الدوري المصري، قائلًا أن إدارة بيراميدز آنذاك اقنعته بمشروعهم الضخم.

وقال اللاعب في حوار مع موقع "سبورت سنتر بيرو" ردًا عما إذا كان قد غيّر رأيه بشأن تجربة الدوري المصري: "الحقيقة أنني دائمًا ما قلت نفس الشيء، عندما قررت خوض التجربة كنت مقتنع بنسبة 100%، فالنادي عرض علي مشروع ضخم للغاية، لقد قدموا عرضًا كبيرًا للتعاقد معي وعبروا عن حبهم لي طوال الوقت."

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وتابع: "عندما يكون هناك فريق يراهن عليك حقًا ويعبر لك عن أهميتك الكبيرة، إذا لما لا؟ لقد شعرت باعجاب كبير، وحقيقة أنهم يعبرون لك عن سعادتهم بك دائمًا كانت المعاملة رائعة."

وأضاف: "لذا، قررت في هذا التوقيت أن أجرب اللعب في مصر، والحقيقة أنني لم أندم، لقد اتخذت القرار بعد دراسة، والحقيقة أنني سعيد بهذه الخطوة."

ولعب بينافينتي الذي تكون في صفوف فريق ريال مدريد حتى مرحلة الشباب لبيراميدز لمدة 6 أشهر فقد بعدما انضم للفريق قادمًا من الدوري البلجيكي مقابل 6 مليون يورو في يناير 2019، وخلال 12 مباراة في الدوري سجل 3 أهداف وصنع 4 قبل أن يعار إلى نانت الفرنسي هذا الصيف.