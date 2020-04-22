العشري: نمر بفترة توقف غير مسبوقة.. ويجب على اللاعبين التوقف عن الأكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

أكد طارق العشري المدير الفني لفريق المصري أن الفترة الحالية تشهد توقفاً غير مسبوق في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية تتطلب تعامل جيد قبل استئناف النشاط.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال العشري :"فترة التوقف الحالية اقتربت من 60 يوماً، ومُرشحة للزيادة إلى ثلاثة أشهر في حال استمرار التوقف في شهر رمضان".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف النشاط الرياضي بناءً على توصية مجلس رئاسة الوزراء ووزارة الشباب والرياضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وأضاف العشري :"لم نمر بفترة توقف بهذه المدة الزمنية من قبل، ولذلك يحتاج الأمر إلى تعامل جيد لتجاوز هذه الفترة دون خسائر كبيرة".

وأنهى العشري :"الجلوس في المنزل يجعل التفكير في الأكل أكثر شيء يرد إلى الأذهان، لذلك يجب على اللاعبين التوقف عن هذا الأمر، والمحافظة على لياقتهم وأوزانهم".

واتفقت أغلب أندية الدوري المصري فيما بينها على أن يعود النشاط الرياضي في مصر بعد فترة تدريبات شهر ونصف حتى يستعيد اللاعبين لياقتهم.