مدرب منتخب إسبانيا يخفض راتبه لمواجهة أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
قرر لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، تخفيض راتبه مع منتخب لاروخا، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن إنريكي طلب من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تخفيض رابته بنسبة 25% لمواجهة أزمة كورونا.
وقالت الصحيفة الإسبانية إن الاتحاد الإسباني لم يطلب من مدربه تخفيض راتبه للمساعدة في الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انتشار الوباء وتوقف البطولات المحلية والقارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار إنريكي بتخفيض راتبه بنسبة 25%، فإن الاتحاد الإسباني سيحصل على إجمالي مليون ونصف يورو من راتب المدير الفني السابق لنادي برشلونة.
يذكر أن الاتحاد الإسباني قرر إيقاف جميع البطولات المحلية منذ شهر مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في إسبانيا.
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