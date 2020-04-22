رابطة لاعبي الدوري الإسباني تعبر عن قلقها بشأن استئناف التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

نشرت رابطة اللاعبين الإسبانية بيانًا اليوم الأربعاء تشير فيه إلى أنه لا عودة للتدربيات الجماعية قبل أن تعطي الحكومة الضوء الأخضر لذلك.

وعقدت الرابطة اجتماعًا مع 20 لاعبًا من قائدي فرق الليجا الإسبانية من أجل مناقشة عودة النشاط الكروي مرة أخرى في إسبانيا.

وجاء نص بيان الرابطة كالتالي: "كانت الصحة العامة هي الموضوع الرئيسي للنقاش في الاجتماع، وفي هذا الجانب كان هناك اجماع مطلق بين الجميع".

وأضاف البيان: "يريد اللاعبون من وزارة الصحة إعطاء الموافقة النهائية من أجل العودة إلى الأنشطة الرياضية وممارسة التدربيات الجماعية مرة أخرى".

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وأكمل البيان: "اللاعبون سوف ينقلون قلقهم إلى وزارة الصحة والمجلس الرياضي الوطني؛ لأن لاعبي كرة القدم يدركون أهمية الاستماع إلى كلمتهم".

يذكر أنه هناك بعض الفرق في الدوريات الأوروبية وتحديدًا في ألمانيا، مثل بايرن ميونخ وشالكة، عادت لاستئناف التدريبات الجماعية مع تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية.

وعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اجتماعًا مع أعضائه الـ55 لمناقشة "المواعيد المحتملة" لاستكمال موسم 2019-20، مع فتح الباب أمام الحالات الخاصة لإنهاء الموسم مبكرًا.

ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الأوروبي مع أنديته مجددًا عبر الفيديو غدًا الخميس، لمناقشة مصير البطولات المحلية وكذلك القارية في أوروبا.