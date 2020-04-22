فايلر يحسم ملف خليفة رمضان صبحي في الأهلي

يحسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ملف خليفة رمضان صبحي نجم الفريق سواء بعودة محمد شريف الجناح الأيسر المعار للأهلي أو ضم طاهر محمد طاهر جناح أيسر المقاولون أو عبد الرحمن مجدي جناح الإسماعيلي. أيسر المقاولون أو عبد الرحمن مجدي جناح الإسماعيلي. وطلب فايلر من إدارة الأهلي بقاء رمضان صبحي بجانب التعاقد مع مهاجم أو جناح أجنبي وهو ما يسعى الفريق الأحمر لتوفيره في الموسم المقبل بعدما استقر الرأي على رحيل الأنجولي جيرالدو جناح الفريق في الموسم الجديد والبدء في تسويقه للحصول على مقابل مالي مناسب مع بداية الموسم المقبل. أو جناح أجنبي وهو ما يسعى الفريق الأحمر لتوفيره في الموسم المقبل بعدما استقر الرأي على رحيل الأنجولي جيرالدو جناح الفريق في الموسم الجديد والبدء في تسويقه للحصول على مقابل مالي مناسب مع بداية الموسم المقبل.

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