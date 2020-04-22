فايلر على أعتاب التجديد للأهلي

أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر شبه جدد عقده مع القلعة الحمراء. وأوضح فؤاد أن فايلر حسم ملف التجديد بإبداء رغبته في البقاء وهو ما توافق مع رغبة إدارة الأهلي مؤكداً أن تأجيل إعلان التجديد يرجع لظروف توقف النشاط الكروي حالياً. وأشار إلى أن فايلر يرغب في البقاء مع الأهلي موضحاً أن الإدارة ستعلن في الوقت المناسب حسم تجديد فايلر. فؤاد أن فايلر حسم ملف التجديد بإبداء رغبته في البقاء وهو ما توافق مع رغبة إدارة الأهلي مؤكداً أن تأجيل إعلان التجديد يرجع لظروف توقف النشاط الكروي حالياً. وأشار إلى أن فايلر يرغب في البقاء مع الأهلي موضحاً أن الإدارة ستعلن في الوقت المناسب حسم تجديد فايلر.

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